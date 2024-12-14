КМВА: Сили ППО знешкодили близько десятка дронів, які загрожували столиці
За даними Київської МВА, протиповітряна оборона знешкодила близько десятка ударних російських дронів, які загрожували столиці, повідомляє Українська правда.
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка:
"Чергова тривожна ніч для Києва. Російські війська знову запустили на мирну столицю України свої ударні дрони. Повітряну тривогу в столиці оголошувалася двічі і сумарно вона тривала три з половиною години".
Попко уточнив, що дрони заходили хвилями і з різних напрямків.
Сили оборони виявили і знешкодили різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.
У повідомленні також повторили інформацію про падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Цю інформацію у КМВА раніше спростували.