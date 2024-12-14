На Херсонщині через російські атаки загинули двоє цивільних, ще шестеро поранені

Протягом 13 грудня у Херсонській області через російські атаки загинули двоє цивільних та поранені ще шестеро, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Херсонська ОВА.

За даними влади, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили кілька приватних автомобілів.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Велетенське, Томина Балка, Токарівка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Ольгівка, Томарине, Саблуківка, Червоний Маяк, Зміївка, Монастирське, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон.