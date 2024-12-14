Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк несподівано підвищив облікову ставку

У четвер 12 грудня відбулося останнє цього року засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було прийнято рішення підвищити облікову ставку НБУ з 13 до 13,5% річних з 13 грудня 2024 року.

Ставка 13% діяла з 14 червня 2024 року.

Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами та ставка за кредитами рефінансування для комерційних банків не змінилися: вони залишилися на рівні 15,50% та 16% річних відповідно.

2. Найбільші українські банки підписали спільний меморандум

Декілька найбільших українських банків у вівторок 10 грудня підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Документ підписали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Універсалбанк, а також дві банківські асоціації: НАБУ та АУБ. Також про бажання приєднатися заявили ОТП Банк, Правекс Банк, ПУМБ та Таскомбанк.

Банки домовилися запровадити обмеження на проведення вихідних переказів у разі відсутності документального підтвердження доходів клієнта:

- за клієнтами «високого» рівня ризику встановлювати ліміт у сумі до 50 000 грн. на місяць;

- за клієнтами «середнього» та «низького» рівня ризику: з 1 лютого 2025 року – у сумі до 150 000 грн. на місяць;

з 1 червня 2025 року – у сумі до 100 000 грн. на місяць. Обмеження стосуватимуться всіх вихідних перекладів, у т.ч. та за реквізитами IBAN. Ліміти не будуть застосовуватися для клієнтів із підтвердженим рівнем доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

3. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами

Три банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах.

Два банки знизили відсоткові ставки за депозитами, а один – навпаки, підвищив їх.

Асвіо Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – із 16,10 до 15,60% річних;

на 6 місяців – з 16,25% до 15,75% річних;

на 12 місяців – із 16 до 15,50% річних.

Також Асвіо Банк знизив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 2,50 до 2,25% річних;

на 12 місяців – із 3 до 2,55% річних.

Кредитвест Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 15,50 до 16% річних;

на 6 місяців – з 15 до 16% річних;

на 9 та 12 місяців – з 14,50 до 15,50% річних.

Банк інвестицій та заощаджень (ВІС) знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 15 до 14,45% річних;

на 6 місяців - з 15 до 14,55% річних.

4. Таскомбанк вніс зміни до програми «Економ на покупках з Таскомбанк»

З 11 грудня 2024 року перестав нараховуватись кешбек при оплаті наступними картами Таскомбанку: Велика п'ятірка, Pudra Card; Lime Card; Marsala Card. Для карток Very Card та Success Card змінено відсоток кешбеку, який нараховується, щоб після виплат він дорівнював задекларованому (з урахуванням збільшення з 1.12.2024 військового збору).

Максимальну суму кешбеку зменшено до 500 грн на місяць.

5. ПУМБ оновлює тарифи за своїми картками та банківськими продуктами

З 17 грудня 2024 року запроваджується комісія за зняття готівки в касах банку з рахунків «Манібокс» під час закриття рахунку у розмірі 1,5%.

Крім того, знижуються комісії за проведення операцій у системі PayHub як для карток банку ПУМБ, так і для карток інших українських банків:

- поповнення мобільного телефону – було 2,5% +1 грн., стало 2% +1 грн.;

- оплата комунальних послуг та інтернету – було 2%+1 грн, стало 1,5%+1 грн;

- придбання квитків на транспорт – було 3,5%, стало 2%+1 грн;

- інші послуги – було 2%+1 грн., стало 1,5%+1 грн.

З 15 січня 2024 року плата за обслуговування неактивних рахунків (крім "Манібокс") збільшується з 20 до 30 грн. Також встановлюється ліміт на безкоштовне зняття готівки у банкоматах інших українських банків – 50 000 грн. на місяць; все, що згори – з комісією 0,9%. У банкоматах мережі «Радіус» комісія за зняття не братиметься.

6. Акція від МПС Mastercard, ОTP Bank та магазину ROZETKA

З 6 по 22 грудня 2024 року , купуючи товари на сайті або в мобільному додатку магазину ROZETKA, можна отримати знижку у розмірі 7% від суми покупки. Для цього треба лише сплатити покупку карткою Mastercard від OTP Bank.

Важливо: знижка надається виключно при оформленні замовлення зі спеціальним способом оплати «-7% знижки за умови оплати карткою Mastercard від OTP Bank». В акції не бере участі товар, придбаний на виплат або на умовах споживчого кредиту. Також в акції не беруть участі товари наступних категорій: подарункові сертифікати, тютюнові та алкогольні вироби, ювелірні вироби, поштові тематичні марки.