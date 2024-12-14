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По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (Оновлено)

По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (Оновлено)
Фото: alerts

Вранці 14 грудня в Києві та в усіх областях оголосили тривогу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили, мапа повітряних тривог.

Спершу військові повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння із північного сходу.

Згодом - що ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К.

Повітряні сили не уточнили, з якого аеродрому підняли літак.

Оновлено: Через 36 хвилин тривогу скасували. Про пуски ракет не повідомлялося.

Нагадаємо:

Видання Financial Times з посиланням на неназваного представника Ради національної безпеки США повідомило, що Росія розглядає можливість вже цими вихідними повторного запуску по Україні своєї нової балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

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