Генштаб підтвердив влучання по нафтобазі в російському Орлі
У ніч на 14 грудня українські захисники завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
За даними українського генштабу, це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.
В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.
"Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ".
Нагадаємо: Раніше соцмережі писали про вибухи в Орлі.