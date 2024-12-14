ГУР: РФ найближчим часом планує залучити солдатів КНДР до штурмів у Курській області

Ймовірно, найближчим часом війська КНДР почнуть штурмувати позиції українських військових у Курській області. Підготовка до цього вже ведеться, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ГУР.

За даними розвідників, командування підрозділів північнокорейської армії в РФ отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в Курській області.

"Ймовірно, що вожді держави-агресора найближчим часом залучать солдатів КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства", - зазначили в ГУР.

Крім того, як додають у розвідці, 13 грудня підрозділи КНДР привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок, а частину особового складу військ приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води.

Ситуація в Курській області

Українські військові вже чотири місяці ведуть наступ у Курській області. Для того, щоб відбити зайняті ЗСУ території, Росія задіяла війська Північної Кореї.

Буквально нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив головні завдання для українських військ на Курському напрямку. За його словами, зараз ЗСУ знищують росіян попри те, що їхні сили переважають.

Зазначимо, що слова Сирського підтверджуються відповідними цифрами про втрати в Курській області. Так, на кінець жовтня повідомлялося, що РФ втратила 17 819 військових, як загиблими, так і пораненими.

Додамо, що ЗСУ проводять досить успішні операції на цій ділянці фронту. На початку грудня українські військові зайшли в тил окупантів у Курській області. Вдалося знищити майже 17 росіян.