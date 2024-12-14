ЗМІ: Туреччина просить США виключити її з санкцій проти "Газпромбанку"

Туреччина просить США послабити санкції проти російського "Газпромбанку". Анкара хоче виключення з санкційного списку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Hürriyet.

Зазначається, що під час переговорів американської делегації на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном з турецькою стороною в Анкарі представники Туреччини порушили питання про пом'якшення санкцій проти "Газпромбанку".

Туреччина хоче вийти з санкційного списку. Турецька сторона подала заявку.

Як пише видання, американська сторона заявила, що знає про подані заявки, і вони проводять дослідження з цього питання.

Раніше міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини заявляв, що рішення США запровадити санкції щодо "Газпромбанку" вплине на Туреччину, оскільки Анкара досі купує газ у Москви.

Санкції проти "Газпромбанку"

Нагадаємо, у листопаді 2024 року США ввели санкції проти російського "Газпромбанку" за війну, яку Москва розпочала проти України. Це вдарило по газовому ринку Росії, оскільки банк залишається єдиною уповноваженою установою для здійснення платежів.

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від вимоги, щоб іноземні покупці використовували лише "Газпромбанк" при купівлі російського газу.

Угорщина вимагає від США пом'якшення санкцій, оскільки РФ є основним постачальником газу для країни. Як пише Bloomberg, ЄС також вмовляє США пом’якшити санкції проти "Газпромбанку".