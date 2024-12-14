У РФ виникли проблеми з евакуацією солдатів з Сирії: у ГУР розповіли деталі

Сотні російських військових не можуть евакуюватися з Сирії. Вони бояться, що їх накриють вогнем дорогою з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ГУР.

"Процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угрупування: вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4" , - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, для цього процесу навіть задіяли російського полковника Дмитра Мотренко, який їздив на перемовини із представниками військових контингентів інших держав у Сирії та випрошував гарантій недоторканості для солдатів РФ, які очікують у районі аеродрому Т4.

"Тим часом на території Сирії з’явились найманці із так званих російських ПВК, зокрема "африканського корпусу". Їхня задача - захищати підрозділи РФ, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі" , - додають в ГУР.

Що відомо про евакуацію військ РФ з Сирії

13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.

До операції з евакуації російського військового контингенту з Сирії, яка триває, Росія планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків - перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до Ростова-на-Дону, Чкаловська та Владивостока.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія, ймовірно, почала виводити частину своїх військ із Сирії. Це підтвердили супутникові знімки, які проаналізували аналітики.