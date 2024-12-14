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Росіяни покращили тактичне положення на Покровському напрямку - Сили оборони

Росіяни покращили тактичне положення на Покровському напрямку - Сили оборони
Фото: facebook.com/mod mil ukr

Російські окупанти покращили тактичне положення на Покровському напрямку. Йдеться про бої в районі населених пунктів Пушкіне, Піщане та Шевченко, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба ОТУВ "Хортиця".

Як зазначається, протягом доби противник намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки. Проте ворог успіху не мав, зазнав втрати та відійшов.

Також росіяни проводили штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай.

Як зазначили українські військові, внаслідок вогневого ураження зруйновані укріплення на окремих позиціях, що унеможливило їх подальше утримання.

"Внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко. Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.
Росіяни покращили тактичне положення на Покровському напрямку, - Сили оборони

Варто додати, що аналітики DeepState раніше повідомили про окупацію росіянами населених пунктів Веселий Гай, Єлізаветівка, Романівка, Новотроїцьке, Пушкіне Донецької області.

Також DeepState заявив, що окупанти просунулися в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.

Росіяни покращили тактичне положення на Покровському напрямку, - Сили оборони
скриншот deepstatemap.live

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на фронті зафіксували 205 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку захисники зупинили 62 наступальні дії РФ.

Нагадаємо, нещодавно у мережі повідомили про нібито оперативне оточення українських військ в районі Успенівки Донецької області. Проте у ЗСУ цю інформацію спростовують.

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