Росіяни покращили тактичне положення на Покровському напрямку, - Сили оборони

Російські окупанти покращили тактичне положення на Покровському напрямку. Йдеться про бої в районі населених пунктів Пушкіне, Піщане та Шевченко, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба ОТУВ "Хортиця".

Як зазначається, протягом доби противник намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки. Проте ворог успіху не мав, зазнав втрати та відійшов.

Також росіяни проводили штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай.

Як зазначили українські військові, внаслідок вогневого ураження зруйновані укріплення на окремих позиціях, що унеможливило їх подальше утримання.

"Внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко. Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що аналітики DeepState раніше повідомили про окупацію росіянами населених пунктів Веселий Гай, Єлізаветівка, Романівка, Новотроїцьке, Пушкіне Донецької області.

Також DeepState заявив, що окупанти просунулися в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.

скриншот deepstatemap.live

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на фронті зафіксували 205 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку захисники зупинили 62 наступальні дії РФ.

Нагадаємо, нещодавно у мережі повідомили про нібито оперативне оточення українських військ в районі Успенівки Донецької області. Проте у ЗСУ цю інформацію спростовують.