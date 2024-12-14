Politico: На зустрічі західних лідерів та Зеленського у Брюсселі говоритимуть про миротворців

У ЗМІ з’явилася ще одна публікація з посиланням на джерела про те, що темою обговорення на зустрічі західних лідерів у Брюсселі наступного тижня будуть можливі формати завершення війни і потенційне створення європейської миротворчої місії в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на п’ятьох поінформованих співрозмовників пише Politico.

За інформацією видання, на зустрічі 18 грудня у Брюсселі будуть європейські лідери, генсек НАТО і президент України Володимир Зеленський.

Лідери нібито планують обговорити можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії на Україну. Дискусія розпочалася на тлі тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа щодо того, що Європа має зіграти активну роль у потенційній майбутній угоді про припинення війни, залучивши для цього свій контингент, повідомили співрозмовники.

Серед лідерів-учасників будуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, очільник Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У "Радіо Свобода" дізналися від джерел, що французький президент Емманюель Макрон ймовірно винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією.

Водночас співрозмовники зауважили, що тема миротворців дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Агентство Reuters повідомило, що генсек НАТО Марк Рютте збере на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту в Брюсселі 18 грудня.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в пʼятницю, 13 грудня, підтвердив, що поїде "на зустрічі у Брюсселі", але не уточнив деталей.