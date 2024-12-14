В ISW оцінили наслідки ударів України західною зброєю по Росії

Удари України по Росії західною зброєю можуть зменшити кількість атак бомбами по території країни. Ця тенденція вже підтверджується, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські удари по військових аеродромах в Росії та російських системах ППО в ближньому тилу можуть призвести до зменшення кількості російських повітряних операцій та ударів планерних бомб по Україні", - вважають аналітики.

Так, за даними Генштабу ЗСУ, які наводить Інститут вивчення війни, за перші 12 днів грудня російські війська випустили загалом 431 планерну бомбу в порівнянні з тим, щоза перші 12 днів листопада було випущено 1472 планерні бомби, а загалом за листопад понад 3300 планерних бомб.

"Таким чином, російські війська наразі мають намір випустити лише третину від загальної кількості планерних бомб, випущених російськими військами в листопаді, в цьому місяці", - зазначають в ISW.

Крім того, на думку аналітиків, загроза українських ударів по російських аеродромах в зоні дії систем ATACMS і Storm Shadow "може змусити російських військових базувати літаки на аеродромах, розташованих далі в Росії".

Удари України по російській ППО

З кінця жовтня 2024 року українські війська також проводять цілеспрямовану кампанію з нанесення ударів по російських радарах і системах ППО на території окупованих регіонів України та поблизу тилових районів Росії.

"Ця кампанія може призвести до погіршення стану російської системи протиповітряної оборони, особливо над окупованою Україною, до такої міри, що російські пілоти все частіше не хотітимуть здійснювати планерні бомбардування прифронтових районів і тилових українських міст", - кажуть аналітики.

Зокрема, як пише українська правозахисна організація Truth Hounds, дані якої наводить ISW, українські сили знищили щонайменше 33 російські винищувачі Су-34 у період з лютого 2022 року по вересень 2024 року.