У Краснодарському краї РФ атаковано аеродром: згорів винищувач Су-30

Українські розвідники провели успішну операцію в Краснодарському краї Росії. Вдалось спалити Су-30 та вивести з ладу три локомотиви окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ГУР.

"14 грудня у місті Кримськ Краснодарського краю Росії прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30", - йдеться у повідомоленні.

Крім того, 13 грудня руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

"Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України", - зазначили в розвідці.

Втрати РФ в Україні

За добу, 13 грудня, ЗСУ ліквідували майже 1040 окупантів. Також ЗСУ "приземлили" понад півсотні безпілотників. Крім того, з початку масштабного вторгнення РФ в Україну, ЗСУ збили 369 російських літаків.

Зокрема, як зазначає у звіті Інститут вивчення війни, виходячи з даних української правозахисної організації Truth Hounds, українські військові знищили щонайменше 33 російські винищувачі Су-34 у період із лютого 2022 року до вересня 2024 року.