Зеленський закликав посилити підтримку України на тлі нових атак РФ

Україна потребує більше підтримки для захисту від російських атак. Йдеться про додаткові засоби ППО та ракети для них, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Він прокоментував нічну атаку Росії, під час якої окупанти випустили по Україні понад 130 ударних дронів. Близько 60 безпілотників вдалося знищити, понад 70 локаційно втрачені.

"Дякую всім нашим захисникам неба: зенітним ракетним військам, авіації, підрозділам РЕБ, мобільним вогневим групам - кожному й кожній у різних видах і родах сил. Важливо, що нам вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості загроз. Але, на жаль, не від усіх", - зазначив президент.

Зеленський закликав партнерів посилити підтримку України на тлі нових масованих атак Росії.

"Україна потребує підтримки. Більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони, ракет до них, посилення санкцій проти Росії - усе це дасть змогу захистити більше наших людей. І світ має ресурси, щоб допомогти нам у цьому", - наголосив Зеленський.

Останні атаки Росії

Нагадаємо, вчора, 13 грудня, Росія завдала нового масованого удару по Україні, під обстрілом була енергетика. Росіяни випустили 94 ракети та 193 дрони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що це була одна з наймасштабніших атак на енергетику України.

Вже наступного дня росіяни знову випустили по Україні дрони. Окупанти запустили 132 безпілотники, з яких 58 збили. Ще 72 дрони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два - повернулись у Росію.