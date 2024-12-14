Spiegel: Німеччина просуває санкції ЄС проти Грузії в обхід Угорщини

Міністерство закордонних справ Німеччини просуває план санкцій ЄС проти влади Грузії. Обмеження хочуть запровадити в обхід вето Угорщини, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Spiegel.

Питання санкцій проти Грузії будуть обговорювати на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 16 грудня. Очікується, що Угорщина виступить проти санкцій, але це рішення потребує одностайності.

Spiegel з посиланням на джерела у дипломатичних колах зазначають, що угорське вето можна обійти шляхом створення "коаліції охочих". У такому разі санкції зможуть ввести проти окремих осіб. Як наприклад, країни ЄС вводять візові обмеження для представників керівної проросійської партії "Грузинська мрія".

Видання додає, що такий план представники МЗС Німеччини, Польщі та Франції обговорювали на зустрічі у форматі Веймарського трикутника на початку грудня.

Вибори президента в Грузії

У суботу, 14 грудня, виборча колегія Грузії проголосувала за нового президента. Це вперше президента Грузії обирають таким чином, а не шляхом голосування населення.

Єдиним кандидатом на пост президента був колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі, кандидатуру якого винесла проросійська партія "Грузинська мрія".

Кавелашвілі має антизахідні погляди, він пройшов в парламент під номером 18 у списку "Грузинської мрії". Кавелашвілі - колишній професійний футболіст, він грав за національну збірну та низку клубів, зокрема "Манчестер Сіті".

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає вибори і заявила, що не збирається покидати президентський пост.

При цьому у Грузії тривають протести, учасники яких не визнають легітимність парламентських та президентських виборів.