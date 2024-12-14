Шольц обіцяє допомогти відновити Сирію після падіння режиму Асада

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв допомогти з відновленням Сирії після падінню режиму Башара Асада в країні, повідомляє Європейська правда.

Його заяву наводить dpa.

За словами канцлера, після багатьох років страждань, пережитих під час громадянської війни, сирійці заслуговують на життя в умовах свободи і безпеки.

Нова влада країни повинна забезпечити це, сказав Шольц.

"Ми будемо працювати з ними на цій основі", – зазначив канцлер.

Деякі сирійські біженці в Німеччині сподіваються незабаром повернутися на батьківщину, додав Шольц.

"Ми також будемо підтримувати це, як тільки дозволить ситуація", – сказав він.

Однак сирійцям, які добре інтегрувалися в Німеччині, як і раніше, будуть раді в країні, зауважив він.

Зазначимо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

ЗМІ повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

А 11 грудня у Німеччині закликали Ізраїль і Туреччину не "ставити під загрозу" формування нового уряду в Сирії.