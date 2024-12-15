ISW проаналізував дані про участь солдатів КНДР у штурмах на Курщині

Фахівці Інституту вивченні війни (ISW) проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині. І додали, що здатність Північної Кореї враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом з Росією, значно погіршиться за умов виснаження солдатів КНДР на рівні російських військових.﻿﻿ З посиланням на дані ISW, повідомляє Українська правда.

Президент України Володимир Зеленський заявив 14 грудня, що російські військові задіяли північнокорейських солдатів у піхотних атаках у Курській області.

Він зазначив, що російські військові включають "значну кількість" північнокорейських солдатів до складу російських підрозділів, що діють у Курській області, і що північнокорейські солдати вже зазнали "помітних" втрат.

Зеленський додав, що російські війська задіяли північнокорейських солдатів у наступальних операціях у Курській області, але в майбутньому можуть використовувати їх на інших ділянках фронту.

"Це перша заява українського офіційного представника про те, що північнокорейські війська проводять наступальні операції, після того, як 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю південнокорейській телекомпанії KBS заявив, що українські війська беруть участь у "невеликих" зіткненнях з північнокорейськими військами в Курській області" , - повідомили аналітики ISW.

В огляді вказують на те, що російські так звані військові блогери писали про участь північнокорейських військ у наступальних операціях у Курській області, зокрема щодо операцій у Плехово.

Експерти додають, що ISW не може самостійно перевірити жодне з цих тверджень.

"ISW зазначав, що здатність Північної Кореї вчитися і враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом з Росією, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська в таких же атаках з високим рівнем виснаження піхоти, в яких воно використовує більшість російських військовослужбовців" , - пишуть аналітики.

Ключові висновки ISW за 14 грудня: