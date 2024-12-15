У Грозному пролунали вибухи, столицю Чечні атакували дрони

У столиці Чечні Грозному пролунала серія вибухів. Місто перебуває під атакою ударних безпілотників.﻿ З посиланням на Niyso та Exilenova+, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Вибухи прогриміли в районі міста близько 7:00 за Києвом. В районі міста упали "близько 2 дронів".

За попередньою інформацією, один дрон знову вдарив по другому полку, а інший - по базі ОМОНу.

Загалом у місті пролунали чотири вибухи.

Судячи з відео, вибух був потужний, а літальний об'єкт був розміром із літак.