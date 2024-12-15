У Грозному пролунали вибухи, столицю Чечні атакували дрони
У столиці Чечні Грозному пролунала серія вибухів. Місто перебуває під атакою ударних безпілотників. З посиланням на Niyso та Exilenova+, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
Вибухи прогриміли в районі міста близько 7:00 за Києвом. В районі міста упали "близько 2 дронів".
За попередньою інформацією, один дрон знову вдарив по другому полку, а інший - по базі ОМОНу.
Загалом у місті пролунали чотири вибухи.
Судячи з відео, вибух був потужний, а літальний об'єкт був розміром із літак.
"До падіння виразно було чути звуки стрільби. Тобто співробітники були готові до прильотів і стріляли по безпілотниках, проте вони нічого не змогли зробити", - йдеться у повідомленні.