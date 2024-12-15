Глава ОВА: Сообщения о наступлении россиян на Запорожье – вражеская ИПСО

Чутки про можливий наступ на Запоріжжя ходять ще з березня і вони є ворожим ІПСО.﻿ Про це під час брифінгу сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.

“Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. В жовтні - наступ на Запоріжжя, в листопаді - от вони вже пішли, а в грудні - все, збираємо чемодани із Запоріжжя. Це - все ІПСО, але на яке суспільство реагує” , - сказав очільник ОВА.

Саме з цієї причини, як зазначив Федоров, наразі не розпочато будівництво підземної школи в Комишувасі (населений пункт за 20 км від фронту).

“З цього будівництва можуть зробити зовсім некоректну оцінку. Чому? Бо це добре розійдеться в соціальних мережах і, щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо ми будемо звідти возити дітей” , - пояснив він.

Також очільник області додав, що це єдина школа, на яку є гроші, але будівництво свідомо не розпочали.

В січні 2025 року влада планує прийняти рішення, що робити з цим будівництвом.