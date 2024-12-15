У Генштабі оновили дані про втрати окупантів за добу

За добу Сили оборони ліквідували ще 1280 росіян, 12 ворожих танків та дві крилаті ракети РФ. З посиланням на дані Генштабу ЗСУ, повідомляє Лівий берег.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 762 440 (+1280) осіб,

танків ‒ 9551 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 19707 (+32) од,

артилерійських систем – 21128 (+26) од,

РСЗВ – 1256 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1025 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20356 (+127),

крилаті ракети ‒ 2943 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31398 (+181) од,

спеціальна техніка ‒ 3648 (+4)

Дані уточнюються.

У Генштабі додали, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.