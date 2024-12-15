ППО збило 56 ворожих БПЛА, 49 локаційно втрачено - Повітряні сили

Українські захисники за ніч на 15 грудня збили 56 ворожих БПЛА, ще 49 локаційно втрачені, а три повернулися у РФ.﻿﻿ Про це поінформували﻿ Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА із районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово.

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Через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України, є постраждалі.

Підтверджено збиття БпЛА у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.