Секретар комітету ВР Костенко розповів про ситуацію під Покровськом

Народний депутат від фракції Голос, секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що хоча ситуація в районі Покровська складна, вона не критична, повідомляє Новое время.

«Я думаю, що ніхто в вашому ефірі не сказав би „та, нормальна ситуація, радійте“. Складна ситуація. Нещодавно ми заслуховували на комітеті начальника Генерального штабу. Він приходив, розповідав, як там усе відбувається. Звичайно, її намагаються стабілізувати. Покровський напрямок вже давно складний» , — заявив Костенко в інтерв'ю Radio NV.

Нардеп зауважив, що Росія робить усе, щоб до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа захопити якомога більше території та вийти на кордони Донецької області «щоб можна було цим козиряти».

«Ситуація складна, але вона, можна сказати, що не критична, тому що навіть ті просування, які є у противника, вони на тактичному рівні, і окупанти зазнають великі втрати» , — додав Костенко.



