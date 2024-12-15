ЗСУ змусили окупантів бігти після бою під Покровськом - DeepState

У Донецькій області на покровському напрямку ЗСУ провели велику зустрічну битву біля Піщаного та змусили ворога втекти. З посиланням на український інформаційний ресурс DeepState, який нещодавно оновив свої інтерактивні карти, повідомляє Дзеркало тижня.

«У Піщаного росіяни розпочали висування штурмових груп для захоплення села» , - розповідається про перебіг бою.

«Так співпало, що в той самий час було заплановано стабілізаційні дії наших військ у напрямку села Шевченко» , – зазначили аналітики.

Орієнтовно сили обох сторін були рівні. Відбувся зустрічний бій із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї. Сили Оборони дали бій, ворог відкотився до посадок біля Шевченка (на південний схід від Піщаного).

«Хороших новин стає менше, тому цінуйте те, що є. І пам'ятайте, що маленька посадка на мапі - це не тільки про квадратні кілометри» , - кажуть у DeepState.

Раніше тут повідомили, що одночасно з успіхом під Покровськом 14 грудня росіяни просунулися в районі трьох населених пунктів у Донецькій та Харківський областях.