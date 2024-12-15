Костенко переконаний, що США не покинуть Україну після інавгурації Трама
Народний депутат від фракції Голос, секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив думку, що США не припинять допомагати Україні після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, повідомляє Новое время.
В ефірі Radio NV Костенко розповів, що коли він питає американських сенаторів та конгресменів, що буде з допомогою США Україні після інавгурації Трампа, відверто ніхто не відповідає.
«Навіть вони в себе в Конгресі, в Сенаті не можуть на 100% сказати нам, а що буде далі, яке рішення ухвалюватиме Дональд Трамп. Усі в очікуванні», — зазначив нардеп.
Він також запевнив, що демократи підьримують Україну і кажуть, що для них важливо, що у республіканців нів Сенаті, ні в Конгресі не буде великої переваги.
«Вони аргументують тим, що не буде прийнято таких рішень, які повністю відріжуть допомогу Україні. Вони націлені нам допомагати», — пояснив Костенко.
Нардеп додав, що є також багато республіканців, які підтримують Україну і будуть допомагати.
«Тому чекаємо інавгурації їхнього президента, і тоді будуть якісь важливі рішення. Те, що нас кинуть, я в це не вірю. Я думаю, що будуть намагатися якісь перемовини зробити, вони про них говорять. Я їм відповідаю просто: „Я людина, яка пережила на своєму досвіді десятки перемир'їв — то хлібні, то зимові, то різдвяні, то новорічні“. І я їм говорив, що кожне перемир’я з РФ, яке починалось о 12-й ночі, закінчилось рівно о 12:05», — підсумував Костенко.