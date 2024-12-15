Костенко переконаний, що США не покинуть Україну після інавгурації Трама

Народний депутат від фракції Голос, секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив думку, що США не припинять допомагати Україні після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, повідомляє Новое время.

В ефірі Radio NV Костенко розповів, що коли він питає американських сенаторів та конгресменів, що буде з допомогою США Україні після інавгурації Трампа, відверто ніхто не відповідає.

«Навіть вони в себе в Конгресі, в Сенаті не можуть на 100% сказати нам, а що буде далі, яке рішення ухвалюватиме Дональд Трамп. Усі в очікуванні» , — зазначив нардеп.

Він також запевнив, що демократи підьримують Україну і кажуть, що для них важливо, що у республіканців нів Сенаті, ні в Конгресі не буде великої переваги.

«Вони аргументують тим, що не буде прийнято таких рішень, які повністю відріжуть допомогу Україні. Вони націлені нам допомагати» , — пояснив Костенко.

Нардеп додав, що є також багато республіканців, які підтримують Україну і будуть допомагати.