У Штатах відреагували на імпічмент президента Південної Кореї

США відреагували на імпічмент президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, за який проголосували національні збори країни, та заявили, що готові продовжувати цю роботу з виконуючим обов'язки президента Хан Док Су.﻿ Про це заявили у Державному департаменті США, повідомляє Європейська правда.

Як заявили у Держдепі, США підтверджують підтримку Південної Кореї, її громадян, демократичних процесів і верховенства права.

"Наша відданість Альянсу США – Південна Корея є залізною" , – наголосили у заяві.

Відтак, США готові продовжувати цю роботу з виконуючим обов'язки президента Хан Док Су і урядом Південної Кореї задля просування спільних інтересів і спільних цінностей.

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан у країні нібито для захисту країни від "комуністичних сил".

Юн не вказав на конкретну загрозу з боку КНДР, натомість зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.

Нацасамблея Південної Кореї проголосувала за вимогу до президента скасувати надзвичайний воєнний стан.

Заступник речника Державного департаменту Ведант Патель заявив, що США стежать за ситуацією в Південній Кореї.

Вже 14 грудня національні збори Південної Кореї проголосували за імпічмент президента Юн Сук Йоля – президентські обов'язки взяв на себе прем'єр-міністр Хан Док Су.