Росія за тиждень застосувала проти України 630 авіабомб - Зеленський

Упродовж тижня 9-15 грудня росіяни застосували проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет. З посиланням на президента Володимира Зеленського у соцмережах.﻿, повідомляє Укрінформ.

"Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів. Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей" , - написав він.

Зеленський наголосив, що зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Адже змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру можна лише силою та єдністю.