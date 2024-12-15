ФІФА видалила сегмент з мапою України без Криму, але не вибачилась

13 грудня під час жеребкування відбіркового турніру чемпіонату світу-2026 року було показано мапу Європи, на якій окупований Росією півострів Крим не було позначено як частину України, повідомляє Новий час.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України зажадало вибачень від міжнародної організації через цю ганебну помилку. Проте традиційно для себе ФІФА не стала відповідати на звернення дипломатів, але дала коротку відповідь на запити від британських ЗМІ. Повідомляється, що «сегмент було видалено», але про жодних вибачень мова не йдеться.

«ФІФА обізнана щодо інциденту, який вплинув на одне з графічних зображень під час жеребкування, і обговорила ситуацію з Федерацією [УАФ]. Сегмент було видалено» , — наводить заяву представника ФІФА The Sun.

Через цей скандал легенда українського клубу запідозрив міжнародну організацію у лояльності до Росії.