Сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі - ЗМІ

14 грудня СБУ, ГУР, ССО та військові провели багатоетапну спецоперацію, внаслідок якої знищили локомотив та 40 вагонів-цистерн у Запорізькій області. З посиланням на співрозмовників у спецслужбах, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що спочатку військові контррозвідники СБУ підірвали колії під час руху російського поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.

Українські воїни знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі – джерела https://t.co/E925Lnei2Q pic.twitter.com/1YxMtkVHFL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 15, 2024

Коли він зупинився, бійці 14 полку Сил безпілотних систем почали атакувати дронами, що призвело до загоряння частини цистерн.

Після цього повітряна розвідка ГУР в координації з ОСУВ "Таврія" атакували крайні вагони ракетами HIMARS, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.

Насамкінець фахівці ГУР добили состав ударними дронами.

Окрім знищення локомотива та 40 вагонів-цистерн, на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.