У Києві сталася пожежа у гуртожитку одного з університетів

15 грудня в Києві горів гуртожиток одного з університетів. В мережі пишуть про один з гуртожитків Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД).﻿ З посиланням на ДСНС Києва, коментар керівника пресцентру ДСНС Києва Павла Петрова, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"15 грудня о 09:02 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лейпцизькій. Пожежа сталась на третьому поверсі, в одній з кімнат гуртожитку навчального закладу" , - розповіли у ДСНС.

За даними рятувальників, загоряння ліквідували о 09:35 на площі 5 кв. м. В ході гасіння, з верхніх поверхів на свіже повітря було виведено 11 людей.

В мережі пишуть, що мова йде про гуртожиток КНУТД. При цьому керівник прес-центру ДСНС Києва Павло Петров в коментарі РБК-Україна відмовився підтверджувати, що пожежа сталася саме в цій будівлі, назвавши лише адресу, де выдбулась НП - Лейпцизька, 16.

Згідно з картами Google, саме тут знаходиться гуртожиток № 7 вказаного уныверситету. Зараз причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Фото з місця пожежі в гуртожитку одного з університетів Києва (facebook.com/DSNSKyiv)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.