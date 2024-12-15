У Києві сталася пожежа у гуртожитку одного з університетів
15 грудня в Києві горів гуртожиток одного з університетів. В мережі пишуть про один з гуртожитків Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД). З посиланням на ДСНС Києва, коментар керівника пресцентру ДСНС Києва Павла Петрова, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"15 грудня о 09:02 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лейпцизькій. Пожежа сталась на третьому поверсі, в одній з кімнат гуртожитку навчального закладу", - розповіли у ДСНС.
За даними рятувальників, загоряння ліквідували о 09:35 на площі 5 кв. м. В ході гасіння, з верхніх поверхів на свіже повітря було виведено 11 людей.
В мережі пишуть, що мова йде про гуртожиток КНУТД. При цьому керівник прес-центру ДСНС Києва Павло Петров в коментарі РБК-Україна відмовився підтверджувати, що пожежа сталася саме в цій будівлі, назвавши лише адресу, де выдбулась НП - Лейпцизька, 16.
Згідно з картами Google, саме тут знаходиться гуртожиток № 7 вказаного уныверситету. Зараз причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
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