У СБУ розповіли про стан постраждалі поліцейських після теракту у Дніпрі

Унаслідок теракту, який стався 14 грудня в Дніпрі, одна людина загинула, а ще четверо дістали поранення, серед них — двоє співробітників Нацполіції, повідомляє Суспільне.

Як повідомила в коментарі речниця Управління СБУ в Дніпропетровській області Ольга Кім, станом на ранок 15 грудня, правоохоронці перебувають у важкому стані, але лікарі відмічають їхню позитивну динаміку.

За словами Кім, обох поліцейських прооперували і провели екстубацію, до того ж стан у них стабільний, і обидва перебувають у свідомості.

Що відомо про вибух

Унаслідок вибуху загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед них — двоє поліцейських. Поранені нині перебувають у лікарні. Медики борються за їх життя.

Ввечері того ж дня, поліцейські Дніпра затримали 37-річного ймовірного підозрюваного у вчиненні теракту біля однієї з адмінбудівель. Попередньо відомо, що фігурант діяв за вказівками спецслужб РФ.