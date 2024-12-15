Росія може перекинути військових КНДР на схід України - речник ВСУ

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону зазначив, що росіяни вже почали залучати північнокорейських військових для штурмів у зведених підрозділах у Курській області, однак нині відсутня інформація про їхнє залучення до боїв на сході нашої країни, повідомляє Дзеркало тижня.

"Не виключено, що незабаром через великі втрати саме на східних напрямках можливе також застосування представників Північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом із російськими солдатами братимуть участь у бойових діях" , - наголосив він.

За його словами, підрозділи українських військових готові дати відсіч північнокорейським військовим та будуть їх знищувати так, як і російських солдатів.