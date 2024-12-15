Сибіга закликав перейти від заморожування росактивів до їх арешту

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів зробити крок для конфіскації активів Росії. Кошти потрібно направити на підтримку України. З посиланням на Сибігу у соцмережах, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Глава МЗС закликав перейти від заморожування до конфіскації російських активів. Він вважає, що потрібно використовувати не лише прибутки, але й самі активи РФ для підтримки оборони, стійкості та відновлення України.

"Змусити агресора відшкодувати збитки та шкоду є справедливим і законним" , - додав Сибіга.

Нагадаємо, раніше країни G7 погодили виділення Україні кредиту, який буде забезпечуватися прибутком від заморожених активів центробанку Росії.

У вересні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час офіційного візиту до Києва оголосила про виділення кредиту на 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7.

Також нещодавно глава уряду Денис Шмигаль анонсував виділення Україні 50 млрд доларів під заморожені російські активи.

За словами президента Володимира Зеленського, ЄС направить близько мільярд євро з доходів від заморожених російських активів на виробництво української зброї.