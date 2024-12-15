Міноборони Польщі назвало кількість військової техніки, яку країна передала ЗСУ

Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії передала Україні 1,3 тис. одиниць військової техніки, серед яких танки, САУ, літаки, гелікоптери.﻿ Загальна вартість відправленої військової допомоги перевищує 4,5 мільярда євро, повідомляє Укрінформ.

Про це заявило Міністерство національної оборони РП, підсумовуючи рік перебування при владі уряду Дональда Туска.

Як зазначають у польському оборонному відомстві, Польща є «беззаперечним лідером і новатором в допомозі Україні від початку війни».

«Ми підтримуємо воюючих українців у політичній, дипломатичній, гуманітарній, соціальній та військовій сферах. Наша військова допомога сягнула понад 4,5 мільярда євро, з яких більше 3,3 мільярда cтановить безоплатна передача військової техніки – це понад 1,3 тис. одиниць танків, бойових машин піхоти, артилерійських систем, літаків, гелікоптерів тощо» , - поінформували у Міноборони РП.

Як додається, Варшава найбільше з усіх країн передала Києву танків, БМП та літаків МіГ-29.

Також зазначається, що Польща здійснює масштабну підготовку українських військових у польських центрах підготовки. Польща провела 575 навчальних курсів, в межах яких підготувала понад 26 тис. українських воїнів, зокрема 14,5 тис. у межах місії ЄС EUMAM.

Крім того, підкреслюється, що з другого дня війни у польському Ряшеві працює логістичний хаб, «який забезпечує понад 95% поставок в Україну».

У Міноборони Польщі звертають увагу, що у Бидгощі (північ Польщі) відкривається Центр аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC), який є першою такого роду значущою і важливою інституцією співпраці між Альянсом та Україною.