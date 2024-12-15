ЗСУ вибили окупантів із Колесниківського лісу на Харківщині - DeepState

Збройні Сили України звільнили від російських окупаційних військ Колесниківський ліс у Харківській області. З посиланням на дані аналітиків DeepState, повідомляє Дзеркало тижня.

Цю інформацію також підтвердив командир безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

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"ЗСУ вдалося вибити противника південніше Глушківки та закріпитися" , - йдеться в повідомленні.

3 грудня армія РФ переправилася через річку Оскіл, щоб захопити та втримати плацдарм у районі села Новомлинськ, що розташоване на північ від Куп'янська. Сили оборони звільнили цей населений пункт. Військове командування Росії поставило завдання перед своїми військами до Нового року зайти в Куп'янськ-Вузловий та Куп'янськ.