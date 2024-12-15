Армія РФ на Харківщині почала частіше використовувати снаряди з КНДР - офіцер НГУ

На Харківському напрямку російські загарбники почали активніше використовувати снаряди північнокорейського виробництва, але їх якість є дуже низькою, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив офіцер 4 бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України Володимир Черняк.

«Це зіграло з ним (противником — ред.) доволі злий жарт, оскільки якість цих боєприпасів не є відмінною. В першу чергу страждає, звісно, точність, так як поганий боєприпас летить взагалі неточно» , — повідомив Черняк.

По-друге, зазначив, офіцер бригади Рубіж, такі боєприпаси дуже часто розриваються в каналі ствола.

«Або розриваються взагалі після того, як відбувається постріл гармати, на що противник дуже жаліється» , — розповів Володимир Черняк, додавши, що у радіоперехопленнях, росіяни масово повідомляють про втрату артилерійських засобів.

Це, наголосив Черняк, «грає нам на руку», проте у росіян величезні запаси такого типу озброєння.

Також військовослужбовець повідомив про величезну кількість у росіян БпЛА. За його словами, за день тільки на одну позицію може прилетіти до 50 ворожих FPV-дронів. В основному ворог їх застосовує, коли намагається просунутися до українських позицій.

«Тобто потрібно розуміти, що у таких умовах адекватно реагувати на ворожі штурмові дії доволі не просто, тому що, якщо тобі в обличчя буквально летить десятки FPV-дронів, то з бліндажа навіть голову висунути буває неможливо» , — зазначив Черняк.

Так само ефективно працюють і українські БпЛА-підрозділи. За словами Черняка, вони наносять величезний відсоток вражень саме по противнику та броньованій техніці.