DeepState: Окупанти захопили село під Кураховим, мають просування

У ніч проти 17 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Ганнівка Донецької області, повідомляє Українська правда.

Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському. Росіяни також просунулися біля Кругленького Курської області Росії.

Мапа: DeepState

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 15 грудня заявив про активні штурмові дії росіяни на південно-східній околиці Курахового на Донеччині, намагаються захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в місті, а також намагаються інфільтрувати ДРГ.

Увечері 14 грудня ресурс DeepState повідомив, що ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста. Зокрема, на поширеному окупантами відео видно російський прапор на приміщенні міської ради Курахового.

12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили, що ситуація навколо "Успенівського мішка" на Донеччині погіршується.

Особливу увагу аналітики приділяли ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині "Успенівського мішка". Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.