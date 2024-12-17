ISW: Путін реанімував наратив про нелегітимність Зеленського, ймовірно, аби зірвати переговори

Кремлівський лідер Володимир Путін заявив, що зміна української влади є передумовою для переговорів із Росією, вкотре спотворюючи українське законодавство та ставлячи під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

16 грудня Путін озвучив неправдиву тезу, ніби Конституція України дозволяє лише продовження повноважень Верховної Ради, але не президента, навіть в умовах воєнного стану. Він заявив, що Україна нібито порушує конституційні норми, продовжуючи повноваження Володимира Зеленського.

Насправді, як зазначає ISW, українське законодавство чітко регулює виборчий процес під час воєнного стану, який запроваджено з лютого 2022 року. У таких умовах проведення президентських, парламентських чи місцевих виборів неможливе. Відповідно, рішення про призупинення виборів у 2024 році є законним і відповідає нормам Конституції.

Кремль активно використовує спотворення українських законів для делегітимізації української влади. Путін відновив цей наратив, що не звучав із літа 2024 року, щоб наголосити на необхідності зміни влади в Києві як умови для будь-яких переговорів із Росією. За оцінками ISW, Кремль не зацікавлений у чесних перемовинах і прагне максимальних поступок від України, зокрема шляхом усунення легітимного уряду.

"Кремлівські посадовці продовжують грубо спотворювати українську Конституцію, щоб підтримати цей наратив. Це узгоджується з багаторічною російською пропагандою, спрямованою на підрив українського суверенітету".

Ключові висновки: