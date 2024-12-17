ЄС обговорить із сирійськими повстанцями закриття російських баз - Каллас

Європейський союз порушить питання про закриття російських баз у Сирії. Це пов'язано з впливом, який має Росія, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас, повідомляє Politico.

Вона зазначила, що тему закриття баз РФ у Тартусі та Хмеймімі в Сирії порушили низка міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Говорити про це будуть уже під час початкових контактів із повстанськими силами.