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Курс валют НБУ на 17 грудня

Курс валют НБУ на 17 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 17 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 грудня зріс до рівня 41.7403 за 1 долар.

Євро подорожчав на 7 коп. до 43.8064 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 14 коп. до 52.8223 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 46.7600 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2738 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.740 300+0.1333
EUR Євро 43.806 400+0.0691
GBP Фунт стерлінгів 52.822 300+0.1437
CHF Швейцарський франк 46,760 000+0.1441
PLN Польський злотий 10.273 800+0.022

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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