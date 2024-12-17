Курс валют НБУ на 17 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 17 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 16 грудня зріс до рівня 41.7403 за 1 долар.
Євро подорожчав на 7 коп. до 43.8064 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 14 коп. до 52.8223 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 46.7600 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2738 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.740 300
|EUR
|Євро
|43.806 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.822 300
|CHF
|Швейцарський франк
|46,760 000
|PLN
|Польський злотий
|10.273 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.