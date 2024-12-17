Курс валют НБУ на 17 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 17 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 грудня зріс до рівня 41.7403 за 1 долар.

Євро подорожчав на 7 коп. до 43.8064 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 14 коп. до 52.8223 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 46.7600 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2738 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.740 300 EUR Євро 43.806 400 GBP Фунт стерлінгів 52.822 300 CHF Швейцарський франк 46,760 000 PLN Польський злотий 10.273 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.