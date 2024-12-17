У Москві підірвали генерала, якому СБУ оголосила підозру – Telegram-канали

У столиці Росії – Москві – внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов та його помічник.﻿﻿ Про це пишуть російські Telegram-канали, а також російське пропагандистське видання RT з посиланням на джерела в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

Вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд.

Внаслідок підриву, за даними російських Telegram-каналів, померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його водій (за іншою версією – помічник).

Це також підтвердили пропагандистському каналу RT у правоохоронних органах. У Слідчому комітеті РФ відзвітували про порушення кримінальної справи.

За попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій було встановлено на електросамокаті, який стояв біля під'їзду.

Напередодні СБУ повідомила, що оголосила підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. У повідомленні йдеться саме про генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова (у написанні СБУ – Кіріллова – ред).

Фото: t.me/astrapress

"За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993.