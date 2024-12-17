"Укрзалізниця" запустить додаткові поїзди на зимові свята

На різдвяні та новорічні свята між Києвом, Одесою і західними регіонами курсуватимуть додаткові потяги, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

№159/160 Київ — Трускавець: відправлення з Києва та Трускавця 23, 24, 30, 31 грудня. Він допоможе дістатись бальнеологічного курорту через Львів і Дрогобич.

№291/292 Київ — Львів: відправлення з Києва та Львова 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня, а також 3, 4, 5 січня.

№168/167 Одеса — Львів: відправлення з Одеси та Львова 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня та 4, 5, 11, 12 січня.

№265/266 Київ — Одеса: відправлення з Києва та Одеси 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня, 5 та 12 січня.

№249/250 Київ — Чернівці: відправлення з Києва 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня.

№235/236 Київ — Ужгород: відправлення з Києва 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня.

Квитки вже можна придбати через мобільний застосунок, на сайті або в касах.