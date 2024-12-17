Росія використала для ударів по енергетиці 1100 ракет – посол України в ООН

Упродовж 2024 року Росія здійснила 12 масштабних ударів безпосередньо по енергетичній інфраструктурі України, випустивши при цьому близько 1100 крилатих і балістичних ракет по її об’єктах. На це звернув увагу членів Ради Безпеки ООН на засіданні в понеділок постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє Укрінформ.

"Атака минулої п’ятниці стала 12-м ударом Росії по нашій енергетичній інфраструктурі лише впродовж 2024 року. Для цих ударів РФ використала близько 1100 ракет – як крилатих, так і балістичних" , - наголосив Кислиця, підкресливши, що йдеться лише про ракети, випущені росіянами тільки по енергооб’єктах України.

Він зазначив, що остання атака була однією з наймасштабніших, коли росіяни випустили 94 ракети та 193 безпілотники. У цьому зв’язку Кислиця подякував усім партнерам, які продовжують посилювати обороноздатність України.

"Їхній внесок – це не лише акти солідарності, але також важливі кроки, щоби запобігти геноциду" , - акцентував представник України.

Він назвав це благородним та принциповим зобов’язанням, яке назавжди буде вшановано в історії.

Водночас Кислиця наголосив, що Росія продовжує використовувати боєприпаси, які містять отруйні хімікати. Так, з лютого 2023 року задокументовано вже 4950 таких випадків, під час яких постраждали понад дві тисячі українських військових.

"На російських складах залишилося багато іншої смертоносної зброї, переважно з радянських часів, і керовані авіабомби є одними з найбільш смертоносних. Лише за тиждень Росія випустила майже 500 керованих авіаційних бомб по українських позиціях, а також по житлових кварталах в українських містах" , - зауважив він.

Представник України нагадав, що російські військові також вибірково цілять не лише по мирних жителях, але й по українських рятувальниках та гуманітарному персоналу.

"Навмисне враження цивільних, дітей та служб екстреного реагування є воєнним злочином, і це підкреслює необхідність для міжнародного співтовариства притягнути Росію до відповідальності та активізувати зусилля на захист найбільш уразливих верств населення в Україні" , - заявив постпред України.

У цьому зв’язку дипломат високо оцінив роботу гуманітарної команди ООН в Україні та висловив вдячність усім структурам, а також партнерами та донорам які долучаються до цієї підтримки. Водночас він закликав їх "зберігати Україну в центрі глобального гуманітарного порядку денного разом з іншими постраждалими регіонами".