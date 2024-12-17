У США 15-річна дівчина влаштувала стрілянину у школі: є жертви

Сімнадцятирічна школярка влаштувала стрілянину у приватній християнській школі міста Медісон, штат Вісконсин США. Внаслідок якої загинули двоє людей, ще шестеро поранені.﻿ Про це повідомляє CNN, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За попередніми даними, серед жертв - один з учителів та старшокласник. Також наразі залишається критичним. Ще четверо отримали травми середнього та легкого ступеня тяжкості.

Як пише CNN, Abundant Life - неконфесійна християнська школа, де навчаються діти від дитячого садка до старших класів. На момент стрілянини в школі перебувало близько 390 учнів.

Поліція розповіла, що дівчина відкрила вогонь із пістолета калібру 9 мм. Мотив її дій залишається невідомим.

"Сигнал про стрілянину надійшов у поліцію близько 11:00 за місцевим часом. Офіцери, які перебували за 5 кілометрів від школи, оперативно прибули на місце. У будівлі вони не застосовували зброю, оскільки підозрювана, ймовірно, наклала на себе руки ще до їхнього прибуття" , - пише видання.

За даними правоохоронних органів, стрілкинею була 15-річна Наталі Рупноу, яка використовувала ім'я Саманта. У поліції розповіли, що дівчина завдала собі смертельного вогнепального поранення.

????????????????????-???????????????? Une jeune fille de 15 ans, a tué 2 personnes et fait 7 blessés après avoir ouvert le feu dans son école à Madison (Wisconsin). Le suspect a été retrouvé mort. #Madison #Wisconsin pic.twitter.com/bNeOa6S3Si — inews (@intnewsfr) December 17, 2024

Інші випадки масової стрілянини у США

Зимою минулого року стрілянина сталася у кампусі Університету Невади у Лас-Вегасі. Тоді в поліції заявили про смерть нападника.

А вже у лютому цього року в місті Канзас-Сіті сталася стрілянина під час святкування перемоги місцевої футбольної команди "Чіфс" у Суперкубку НФЛ. Внаслідок інциденту була одна жертва та понад два десятки поранених.

Осінню вересні цього року в американському штаті Джорджія сталася стрілянина в школі - тоді невідомий відкрив вогонь по старшокласниках, внаслідок чого були загиблі та поранені.