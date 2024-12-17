Авіація НАТО за тиждень сім разів супроводжували військові літаки РФ

Винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір у країнах Балтії, минулого тижня здійснили сім вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушують правила польотів. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Литви, повідомляє Європейська правда.

Як розповіло Міноборони країни, 11 грудня винищувачі НАТО здійснили вильоти для ідентифікації двох російських літаків-розвідників Іл-20 і одного літака Іл-20, ймовірно, цієї моделі.

Зазначається, що літаки летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області без плану польоту, без увімкненого радіолокаційного транспондера і без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами.

Минулого четверга, 12 грудня, літаки повітряного патруля НАТО знову піднімалися у повітря, щоб ідентифікувати Іл-20 і Ту-214ПУ, а також пасажирський літак Іл-18.

Ці літаки летіли з Калінінградської області на материкову частину Росії або у зворотному напрямку без плану польоту, а у Іл-20 не був активований радіолокаційний транспондер.

13 грудня винищувачі НАТО здійснили виліт для ідентифікації військового літака Іл-76 і двох пасажирських літаків Ту-214, які летіли з Калінінграда на материкову частину Росії без плану польоту.

А в неділю, 15 грудня, було ідентифіковано вантажний літак Ан-72, який летів до Калінінграда без плану польоту і з вимкненим радіолокаційним транспондером.

Місія повітряної поліції Альянсу в країнах Балтії здійснюється з Литви і тимчасово з Латвії, поки на естонській авіабазі проводяться ремонтні роботи.