Через атаки РФ на Донеччині стало неможливо утримувати деякі позиції – ЗСУ

На Східному напрямку протягом минулої доби російські штурмові підрозділи здійснили низку атак на позиції українських військ. Через це деякі з них стало неможливо утримувати. Про це йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця", пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Повідомляється, що противник намагався прорвати оборону поблизу Шевченка, південніше Сторожевого, південно-східніше Успенівки, східніше Трудового та на околицях Дальнього.

Зазначається, що ворожі штурми відбулися в районі південно-східної околиці та у забудові південної частини Курахового. В ОСУВ "Хортиця" зауважили, що усі ворожі атаки були відбиті, окупанти зазнали втрат та відійшли.

Однак, як кажуть військові, внаслідок інтенсивного вогневого ураження деякі укріплення українських сил зазнали значних руйнувань, що зробило неможливим їх утримання на окремих ділянках фронту.

Крім того, за даними ОСУВ "Хортиця", ворог продовжував штурмові дії в районі Нового Комара, південно-східніше Піщаного та у міській забудові Часового Яру. За підтримки бронетехніки окупанти атакували позиції українських захисників на південно-східних околицях Костянтинопольського.

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що наразі бої тривають, а тактичне положення противника залишається без змін. Водночас підрозділи Сил оборони України здійснюють заходи для покращення свого тактичного положення на передовій.