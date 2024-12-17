"Укрпошта" оголосила графік роботи на новорічні свята

Один з двох найбільших поштових операторів України, державна компанія "Укрпошта", не працюватиме 1 січня 2025 року. В Україні це звичайний робочий день, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського під час телемарафону.

"24 грудня ми працюємо до 17:00. І 31 грудня ми працюємо до 17:00. 1 січня - вихідний. Всі інші дні - згідно з розкладом", - сказав Смілянський.

Нагадаємо, Різдво в Україні відзначають 25 грудня, Новий рік - 1 січня.

Водночас в Україні під час дії воєнного стану скасовані вихідні дні на державні та релігійні свята. Також не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо він припадає на суботу або неділю.

Раніше другий найбільший оператор поштового зв’язку, приватна компанія "Нова пошта", також заявила, що не працюватиме 1 січня.

Під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за наступним графіком:

25 грудня - за своїм звичайним розкладом

31 грудня - до 17:00 (може відрізнятися в залежності від відділення)

1 січня - відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.

Решта днів - "Нова пошта" працюватиме за звичайним графіком.

Відзначимо, НБУ майже не змінить Регламент роботи системи електронних НБУ та порядок роботи банківської системи України наприкінці року.