Міноборони виділило ще близько 2 млрд грн бригадам на дрони
Міністерство оборони спрямувало додатково в бойові бригади на закупівлю дронів 1,89 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Міноборони, повідомляє Укрінформ.
Так, 55% від суми буде спрямовано на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням; 18% від суми - на закупівлю FPV-камікадзе.
Окрім того, значні обсяги фінансування виділені на закупівлю БПЛА-розвідників, бомберів та комплектів запчастин до них.
Таким чином у найкоротші терміни було реалізовано доручення міністра оборони Рустема Умєрова, яке дозволить забезпечити військові формування додатковим обсягом БПЛА по децентралізованим закупівлям.
"Однозначним плюсом такого рішення є те, що бригади самостійно закуповують те, що їм необхідно для виконання бойових задач. Дрони одразу будуть спрямовані на фронт", – зазначили у Міноборони.
Загалом цього року сума витрачена на безпілотники Міноборони перетне позначку у 100 млрд грн — що є важливою складовою посилення технологічної спроможності Збройних сил України.