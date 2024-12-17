На блокпосту під Одесою сталося ДТП, серед постраждалих - нацгвардієць

Вранці 16 грудня на Старокиївській дорозі в Одеському районі сталася ДТП, внаслідок якої постраждали четверо осіб. Серед них був і військовослужбовець Національної гвардії України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За попередніми даними поліції, близько 5:00 ранку 51-річний водій автомобіля Ford зіткнувся з автомобілем Honda, який зупинився для перевірки документів на блокпосту.

Повідомляється, що за кермом Honda перебував 21-річний водій. Від сильного удару автомобіль Ford відкинуло в бік, після чого він наїхав на гвардійця, який перебував на місці перевірки.

У поліції додали, що унаслідок аварії травм зазнали обидва водії, а також 27-річний пасажир Ford та 37-річний військовослужбовець НГУ.

Зазначається, що усі постраждалі були доставлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці встановили, що водій Ford мав ознаки алкогольного сп'яніння. Для підтвердження цього факту в обох водіїв відібрано зразки крові, результати яких будуть відомі згодом.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група.

Співробітники поліції закликали всіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил безпеки та не сідати за кермо у стані сп’яніння.

Нагадаємо, що 15 грудня під Львовом сталася потрійна ДТП за участі автопоїзда, машини та мікроавтобусу. Нещодавно у поліції розповіли деталі цієї аварії.

Також раніше ми повідомляли про те, що у Житомирі водій автобуса збив двох дівчаток-підлітків.