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Трамп заявив про ключову роль Туреччини в Сирії та похвалив Ердогана

Трамп заявив про ключову роль Туреччини в Сирії та похвалив Ердогана
Фото: Flickr

Новообраний президент США Дональд Трамп назвав Туреччину ключовою силою в майбутньому Сирії після падіння режиму Башара Асада, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами у своєму маєтку Мар-а-Лаго, пише Hürriyet Daily News.

Коментуючи нещодавні події у Сирії, Трамп заявив, що вважає Туреччину ключовою силою в країні у майбутньому.

"Ніхто не знає, що станеться з Сирією, але я думаю, що Туреччина матиме ключове значення", – заявив він.

Він високо оцінив свої стосунки із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, назвавши його "дуже розумним" і високо оцінивши військову міць Туреччини.

"Ердоган – це людина, з якою я чудово ладнаю. Він побудував дуже сильну, потужну армію, яка не була виснажена війною. Він дуже розумний хлопець", – сказав він.

Водночас Асада Трамп назвав "різником" та наголосив на численних жертвах в результаті його правління.

Як відомо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

ЗМІ раніше повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

Пізніше цю інформацію підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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