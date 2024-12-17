Південна Корея запровадила нові санкції за співпрацю Росії та КНДР

Південна Корея ввела санкції проти 11 фізосіб та 15 організацій, причетних до військового співробітництва РФ та КНДР, фінансування північнокорейських ядерної та ракетної програм, а також до незаконної закупівлі Пхеньяном підсанкційних товарів. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті південнокорейського МЗС у вівторок, 17 грудня, повідомляє Deutsche Welle.

У чорний список Сеула потрапили генерали Корейської народної армії (КНА) Кім Йон Бок та Сін Гим Чхоль, а також інженер-ракетобудівник Лі Сон Чжин та ще один високопоставлений офіцер КНА – Лі Бон Чхун. Обмеження також запроваджено проти кількох бізнесменів та очолюваних ними компаній - наприклад, Роман Алар та його ТОВ "ПАРСЕК", як стверджується, постачали до Північної Кореї ключові ракетні матеріали та технології.

Загалом у списку санкцій зазначені як російські сім фізосіб та 13 організацій, у тому числі кілька банків. Для проведення фінансових або валютних операцій з ними тепер буде потрібний дозвіл Сеула.

Сеул координує запровадження санкцій із західними союзниками

У пресрелізі південнокорейського МЗС наголошується, що санкції запроваджуються у зв'язку з опублікованою 16 грудня спільною заявою міністрів закордонних справ Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Великобританії та США, а також голови дипломатії Євросоюзу. У цій заяві "найрішучішим чином" засуджується розширення військової співпраці між Росією та КНДР, включаючи використання північнокорейських військ у війні РФ проти України.

Про нові санкції проти російських та північнокорейських компаній та фізосіб 16 грудня також оголосили Сполучені Штати. Того ж дня, крім того, було затверджено 15-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії за її агресивну війну. Під обмеження в рамках цього пакету потрапили, зокрема, двоє високопосадовців КНДР, причетних до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

У травні Південна Корея ввела санкції проти семи фізичних осіб з КНДР та двох російських морських суден - за участь у фінансуванні ракетної та ядерної програм Пхеньяну та перевезення військових вантажів між РФ та Північною Кореєю.