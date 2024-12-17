У Запоріжжі відкрили першу підземну школу для тисячі дітей: що відомо

У Запоріжжі відкрилася перша підземна школа, збудована лише за 6 місяців. Новий навчальний центр на глибині 7 метрів забезпечить безпечне навчання для 1000 школярів, включаючи дітей з особливими потребами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook міністра освіти та науки України Оксена Лісового.

У Запоріжжі відкрилася перша підземна школа: безпечне навчання для 1000 школярів

У Запоріжжі розпочала роботу перша в області підземна школа, збудована за 6 місяців. Новий навчальний заклад розташований на глибині 7 метрів та обладнаний монолітним залізобетонним покриттям, що забезпечує максимальний рівень захисту й витримує ракетні удари.

Очікується, що 1000 школярів повернуться до очного навчання у безпечному та сучасному середовищі, а батьки зможуть бути впевненими у безпеці своїх дітей.

Особливу увагу під час проєктування школи було приділено потребам учнів з особливими освітніми потребами. Заклад оснащено спеціальними підйомниками, навігацією шрифтом Брайля та іншими необхідними пристосуваннями, що забезпечують комфортне навчання для всіх дітей без винятку.

Наразі у Запорізькій області триває будівництво ще 10 таких підземних закладів. Загалом це дозволить забезпечити очну освіту для понад 8000 дітей, створюючи надійні умови для навчання навіть в умовах воєнного стану.

На реалізацію цих проєктів уряд виділив 500 млн гривень субвенції та додатково 545 млн гривень дотації на облаштування безпечних укриттів у регіоні.

Нагадаємо, що у Харкові збудували першу у світі підземну школу. Вона має найвищі стандарти безпеки та розрахована на навчання 900 школярів у дві зміни.